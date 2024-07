Unbekannte stecken Lagerhalle in Brand

Neu Wulmstorf (dpa/lni) –

Unbekannte Täter haben die Lagerhalle eines Logistikunternehmens in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg angezündet. Die vermummten Personen hätten das Firmengelände im Ortsteil Mienenbüttel am Montag betreten, die Außenwand der Halle mit einem Schriftzug besprüht, zwei Benzinkanister entleert und an einer Zugangstür ein Feuer entfacht, teilte die Polizei mit.

Verletzt wurde niemand, der Hintergrund der Tat war zunächst völlig unklar. Die unbekannten Täter entkamen mit einem Kleinwagen. Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten sofort die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Der Schaden lag Schätzungen zufolge bei etwa 10.000 Euro.