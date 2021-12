Unbekannte sprengen mehrere Automaten

Der Schriftzug „Geldautomat“ auf einem Geldautomaten. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wolfsburg/Hannover (dpa/lni) – Mehrere Automatensprengungen beschäftigen die Polizei: Unbekannte haben am Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Wolfsburg in die Luft gejagt. Bewohner hatten einen lauten Knall gehört und Rauch aufsteigen sehen, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge beobachtete den Angaben zufolge ein dunkles, mit mehreren Personen besetztes Auto, das mit hoher Geschwindigkeit über einen Fußweg davonfuhr.

Ein Geldautomat im Vorraum der Bankfiliale wurde von der Detonation aus der Verankerung gerissen, ein zweiter ebenfalls stark beschädigt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes untersuchten den Tatort, die Bankfiliale ist in einem Einkaufszentrum. Ob die Täter Geld erbeutet haben, war zunächst unklar. Überprüft werde nach Polizeiangaben zudem, ob die Statik der Bankfiliale in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Auch in Hannover waren Automatenknacker unterwegs. Die Täter sprengten in der Nacht zum Donnerstag zunächst einen Zigarettenautomaten. Zeugen beobachteten zwei Personen, die zu Fuß flüchteten, teilte die Polizei mit. Zwei Stunden später flog im selben Stadtteil ein Fahrkartenautomat in die Luft. Wieder flüchteten laut Zeugen zwei Personen. Die Schadenshöhe stand in beiden Fällen zunächst nicht fest. Bei der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suche blieb jedoch erfolglos.

