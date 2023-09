Unbekannte sprengen Geldautomaten: Rund 100.000 Euro Schaden

Kettenkamp (dpa/lni) –

Unbekannte haben einen Geldautomaten im Landkreis Osnabrück gesprengt und einen Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro verursacht. In der Nacht zum Dienstag hatte es in einer Bankfiliale in Kettenkamp einen lauten Knall gegeben, wie die Polizei mitteilte. Zeugen beobachteten drei Personen, die kurze Zeit später mit zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit flüchteten. Bei den Fahrzeugen soll es sich um hochwertige Sportwagen gehandelt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Bei der Explosion wurde das Bankgebäude schwer beschädigt, eine Einsturzgefahr wurde jedoch von einem Statiker ausgeschlossen. Aufgrund einer Rauchentwicklung war auch die Feuerwehr im Einsatz, sie konnte jedoch keinen Brand feststellen.

Der betroffene Geldautomat war mit der sogenannten Raubstopptinte ausgestattet. Das bedeutet, dass bei einer gewaltsamen Öffnung die Tinte die Banknoten einfärbt und diese dadurch unbrauchbar macht. Wieviel Bargeld die Täter erbeuteten war zunächst unklar. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort, die Polizei befragte Zeugen. Die Ermittlungen dauern an.