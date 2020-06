Unbekannte sprengen Geldautomaten in Wahlstedt und entkommen

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Zwei Maskierte haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Wahlstedt (Kreis Segeberg) gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter in der Nacht zu Donnerstag in die Filiale ein und sprengten den Automaten durch das Einleiten eines Gasgemischs, wie die Polizei mitteilte. Die Höhe der erbeuteten Geldsumme war den Angaben zufolge zunächst unbekannt. Durch die Explosion sei erheblicher Sachschaden entstanden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Bankräuber zunächst entkommen.

