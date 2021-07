Unbekannte sprengen Geldautomaten in Greven

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Greven (dpa/lnw) – Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen in Greven (Kreis Steinfurt) einen Geldautomaten gesprengt. Ob sie Geld erbeuten konnten, wurde zunächst nicht bekannt. Zeugen hatten beobachtet, wie nach der Tat drei Personen in einem schwarzen Auto davonfuhren. Die Fahndung nach dem Fahrzeug blieb zunächst erfolglos. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Mehrere Glasscheiben seien geborsten, sagte eine Sprecherin der Kreispolizei Steinfurt. Die genaue Schadenshöhe sei noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-317117/2