Unbekannte sprengen Geldautomaten: Flucht in dunklem Auto

Göttingen (dpa/lni) –

Unbekannte haben in der Gemeinde Landesbergen (Landkreis Nienburg) einen Geldautomaten gesprengt. An dem Automaten und an einem Pavillon, in dem das Gerät untergebracht war, sei erheblicher Schaden entstanden, teilte die Polizei am Montag mit. Verletzt wurde durch die Sprengung in der Nacht zum Montag niemand. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von drei maskierten Tätern aus, die in einem dunklen Auto flüchteten. Ob die Täter mit Bargeld entkamen, war zunächst nicht klar. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.