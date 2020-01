Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Wippingen (dpa/lni) – Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten in Wippingen im Emsland gesprengt. Der Automat befand sich in einem provisorisch genutzten Container, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.