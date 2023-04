Unbekannte schießen Mann in Dönerladen auf Reeperbahn nieder

Hamburg (dpa) –

In einem Dönerladen auf der Hamburger Reeperbahn ist auf einen 31 Jahre alten Mann geschossen worden. Das Opfer sei in der Nacht zu Dienstag von dem Schuss in den Bauch getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Hamburg. Im Anschluss seien mehrere unerkannte Täter in unbekannte Richtung davongelaufen. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und musste dort notoperiert werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Täter waren am Dienstagmorgen noch auf der Flucht.