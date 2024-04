Unbekannte rauben Cabriolet von 80-Jähriger

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei unbekannte Männer haben in Hamburg-Wilhelmsburg das Cabriolet einer 80-Jährigen gestohlen. Als die Frau ihren Wagen vor ihrer Haustür abgestellt hatte, gingen die beiden Männer auf sie zu und rissen ihr den Autoschlüssel aus der Hand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend fuhren die beiden Unbekannten am Montagabend mit dem silberfarbenen Auto in Richtung Bundesstraße 75, Anschlussstelle Kornweide, davon. Die 80-Jährige wurde bei dem Überfall leicht an der Hand verletzt. Die Polizei fahndet nun nach den zwei etwa 40 Jahre alten Tätern und sucht nach Zeugen.