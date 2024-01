Unbekannte Räuber verletzen Touristen schwer

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) –

Zwei unbekannte Täter haben in Bremen einen Touristen aus Frankreich überfallen und schwer verletzt. Der 33-Jährige kam nach dem Überfall vom Samstagabend ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Duo folgte dem Mann demnach in die Altstadt und attackierte ihn plötzlich mit Faustschlägen, Fußtritten und einem Messer. Auch gegen seinen Kopf sollen sie getreten haben. Dann stahlen sie sein Mobiltelefon und flohen. Der 33-Jährige erlitt eine Schnitt- und eine Bisswunde sowie eine Gesichtsfraktur. Die Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis, die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht nach Zeugen.

Die beiden Räuber sollen den Angaben zufolge jung und schlank sein und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Einer trug demnach eine dunkle Daunenjacke, weiße Schuhe und eine schwarze Wollmütze. Sein Mittäter war ebenfalls dunkel gekleidet und trug ein weißes Cappy.