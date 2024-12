Unbekannte prügeln in Salzgitter auf drei Männer ein

Ein Vorfall an einer Tankstelle in Salzgitter wirft viele Fragen auf. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Salzgitter (dpa/ lni) –

An einer Tankstelle in Salzgitter haben mehrere Unbekannte auf drei Männer eingeschlagen. Dabei wurden in der Nacht zum Sonntag zwei der angegriffenen Männer, 37 und 48 Jahre alt, leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen waren sie zu Fuß auf dem Heimweg von einem Schnellrestaurant, als plötzlich zwei Autos hielten. Fünf bis sechs Unbekannte seien rausgesprungen und hätten die Dreiergruppe angegriffen. Danach seien die Angreifer wieder in die Autos gestiegen und geflohen, teilte die Polizei weiter mit. Warum sie auf die Männer einprügelten, war zunächst unklar.