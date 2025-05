Unbekannte holt Neunjährigen mit Gewalt von der Schaukel

Wolfenbüttel (dpa/lni) –

Eine bislang unbekannte Frau hat einen neunjährigen Jungen auf einem Spielplatz in Wolfenbüttel mit Gewalt von der Schaukel gezerrt und verletzt. Am späten Donnerstagnachmittag habe die Frau das Kind aufgefordert, für ihre Tochter Platz auf der Schaukel zu machen, teilte die Polizei mit. Der Junge habe sich geweigert. Es kam zum Streit, die Frau schlug dem Neunjährigen den Angaben zufolge ins Gesicht, packte ihn am Arm und zog ihn gewaltsam von der Schaukel. Die Mutter des Jungen alarmierte daraufhin die Polizei. Die Behörde ermittelt, bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und sucht nach möglichen Zeugen.