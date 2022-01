Unbekannte hängen Wolf-Warnschilder im Emsland auf

Neubörger (dpa/lni) – Unbekannte haben Warnschilder vor Wölfen an Baumstämmen im Emsland angebracht. Schilder mit der Aufschrift «Vorsicht! Hier ist ein Wolfsgebiet!» hängen in mehreren Waldgebieten in der Region. Auch die Gemeinde Neubörger (Landkreis Emsland) sei betroffen, sagte der Bürgermeister Ulrich Müller der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Der Bürgermeister sei strikt gegen die Schilder. «Wir müssen mit dem Wolf leben.» Er sei besorgt um Kinder und Spaziergänger mit Hunden. In Neubörger gebe es zum Teil Wölfe in der Nähe von Kindergärten. Dass die Tiere ins Gebiet des Menschen eindringen, habe in der Region in den letzten Jahren zugenommen. Besonders seit der Pandemie hätten sich die Begegnungen zwischen Mensch und Tier gehäuft, weil es mehr Spaziergänger gebe. «Wir werden alles daran setzen, mit dem Wolf vernünftig umzugehen», sagte Müller. Die Gemeinde wolle denjenigen, die Warnung anbrachte, finden und das Schild wieder abhängen.

Wer die Warn-Schilder aufgehängt hat, ist nach Angaben der Landesjägerschaft Niedersachsen (LJN) unklar. «Die Schilder dienen oft unterschiedlichen Zwecken, aber an der Realität gehen sie vorbei», sagte der LJN-Wolfsbeauftragte Raoul Reding. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-599266/2

NDR-Bericht