Unbekannte greifen 25-Jährigen an: Schwer verletzt

Lägerdorf (dpa/lno) – Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Lägerdorf im Kreis Steinburg einen 25-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Sie traten auf den am Boden liegenden Mann ein, bis er das Bewusstsein verlor, wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilte. Eine 19-Jährige wurde ebenfalls geschlagen, eine 20-Jährige blieb unversehrt. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten flohen die Täter. Sie konnten zunächst unerkannt entkommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.