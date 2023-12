Unbekannte erbeuten Schmuck bei Einbruch in Juweliergeschäft

Tornesch (dpa/lno) –

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Tornesch im Kreis Pinneberg haben Unbekannte Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert gestohlen. Die Täter seien in der Nacht zum Sonntag unter massiver Gewaltanwendung über den Hinterhof in das Geschäft eingestiegen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei hätten sie auch eine Sicherheitstür überwunden, sagte ein Polizeisprecher. Im Verkaufsraum leerten die Täter eine Vitrine sowie die Schaufensterauslage und verließen anschließend das Geschäft wieder über die Rückseite.

Der Wert der Beute und die Höhe des Sachschadens wird nach Polizeiangaben auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.