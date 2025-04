Unbekannte entzünden Osterfeuer vorzeitig

Harsum (dpa/lni) –

Unbekannte haben in der Gemeinde Harsum (Landkreis Hildesheim) ein Osterfeuer vorzeitig in Brand gesteckt und so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr rückte in der Nacht auf Karfreitag an, um das Feuer zu löschen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten suchen nach Zeugen, die Hinweise geben können, wer die Holzanhäufung im Ortsteil Hönnersum angezündet hat.

Die traditionellen Osterfeuer sind in vielen Teilen Norddeutschlands ein beliebtes Treffen für Jung und Alt. Osterfeuer werden in Niedersachsen traditionell meist an Karsamstag entzündet. In diesem Jahr sind die Osterfeuer wegen des trockenen Frühlings auch umstritten. Durch die Trockenheit besteht laut Experten die Gefahr, das Brände ausufern.