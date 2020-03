Unbekannte brechen in Zahnarztpraxis in Pinneberg ein

Eine Person bricht in eine Wohnung ein. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Pinneberg (dpa/lno) – Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Zahnarztpraxis in Pinneberg eingebrochen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entwendeten die Täter Desinfektionsmittel und Einwegmasken aus der Praxis im Fröbelweg. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, war zunächst unklar.

Zugang zur Praxis verschafften sich der oder die Täter laut den ersten Erkenntnissen über die Balkontür auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses, in dem sich die Praxis befindet. Die Balkontür fanden die Mitarbeiter der Zahnarztpraxis am Morgen aufgehebelt vor.

Die Täter ließen außerdem eine elektrische Zahnbürste sowie Bargeld aus einem Sparschwein und der Praxiskasse mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf rund 670 Euro.