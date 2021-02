Unbekannte bewerfen Zug: Vier Scheiben beschädigt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Westerland (dpa/lno) – Unbekannte Täter haben am Sonntagabend in Westerland auf Sylt einen Zug nach Hamburg beworfen. Reisende hatten bei der Ausfahrt des Zuges aus dem Bahnhof laute Knallgeräusche wahrgenommen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Durch die Würfe seien vier Scheiben beschädigt worden. Eine der Scheibe zersplitterte demnach komplett. Zum Glück habe niemand hinter der Scheibe gesessen, teilte die Bundespolizei mit. Sie erinnerte daran, dass solche Würfe keine Kavaliersdelikte seien, sondern Straftaten, bei denen Menschen zu Schaden kommen können.

