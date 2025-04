Unbekannte bewerfen fahrenden ICE mit Steinen

Hamm (dpa) –

Unbekannte haben in Hamm einen fahrenden ICE mit Steinen beworfen und mehrere Scheiben beschädigt. Rund 50 Fahrgäste auf dem Weg nach Hannover mussten mitten in der Nacht deshalb in Busse umsteigen.

Der ICE habe gerade den Bahnhof in Hamm verlassen, als Unbekannte die Steine auf den Zug geworfen hätten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Vier Fenster seien getroffen worden – allerdings sei bei allen nur die äußere Scheibe der Mehrfachverglasung beschädigt worden.

Aus Sicherheitsgründen sei trotzdem entschieden worden, den Zug in Bielefeld enden zu lassen. Rund 50 Fahrgäste seien von dort mit Bussen nach Hannover gefahren worden, sagte eine Bahnsprecherin.

Hinweise auf die Täter hatte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte der WDR berichtet.