Unbekannte beschmieren Kirche: Staatsschutz ermittelt

Nienburg (dpa/lni) – Unbekannte haben den Eingangsbereich einer Kirche in Nienburg mit dem Satz «Corona ist Lüge» beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, schrieben sie die Wörter zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh mit goldener Farbe auf die Tür. Daneben malten sie unter anderem in schwarz ein Anarchiesymbol an die Wand. Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund aus und leitete ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt ein. Zeugen werden um Mithilfe gebeten.

