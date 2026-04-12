Unbekannte bauen Steinmauer über Busbahnhof-Fahrbahn

Lindhorst (dpa/lni) –

Mit Pflastersteinen haben Unbekannte eine Mauer auf der Fahrbahn des Busbahnhofes einer Schule in Lindhorst im Landkreis Schaumburg errichtet. Wie die Polizei mitteilte, verlief sie über die gesamte Fahrbahnbreite. Es lagen jeweils drei Steine übereinander, sodass eine Höhe von rund 25 Zentimetern entstand. Die Steine stammten vom nahegelegenen Bürgersteig, der aufgebrochen wurde. Die Polizei wurde am frühen Morgen informiert und beseitigte die Mauer. Sie sucht Zeugen und ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt.