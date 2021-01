Unachtsamkeit: Jugendlicher schießt sich selbst ins Gesicht

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Norderstedt (dpa/lno) – Ein 19-Jähriger hat sich in Norderstedt (Kreis Segeberg) auf einem Spielplatz mit einer Schreckschusspistole versehentlich ins Gesicht geschossen und dabei schwere Verletzungen erlitten. Der junge Mann und ein 20-Jähriger waren alkoholisiert und «kasperten mit ihren Schreckschusswaffen herum», als sich am Samstagabend aus der Waffe des 19-Jährigen ein Schuss löste, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zwar handelte es sich lediglich um einen Schreckschuss, die dabei entstandene Hitze und der Druck verletzten den 19-Jährigen dennoch schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.