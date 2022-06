Umworbener Kyereh unterschreibt beim SC Freiburg

Rostock/Neumünster (dpa) – Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) wird Wirtschaftsminister in der schwarz-grünen Landesregierung Schleswig-Holsteins. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bestätigte am Montagabend beim Parteitag in Neumünster, dass der... Mehr lesen