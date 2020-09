Umweltsenator: Moorburg-Stilllegung wäre Riesenfortschritt

Jens Kerstan (Bündnis90/Die Grünen, M), Senator für Umwelt und Energie in Hamburg und Vorsitzender der Umweltministerkonferenz. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Der Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat den Schritt des Betreibers Vattenfall zu einer möglichen Stilllegung des Kohlekraftwerks Moorburg begrüßt. «Wenn es wirklich so sein sollte, dass Vattenfall bei der Auktion des Bundes den Zuschlag bekäme, dann würde der Kohle-Koloss Moorburg sehr viel schneller vom Netz gehen können», sagte Kerstan am Freitag auf der Hamburger Nordsee-Insel Neuwerk. «Das wäre ein Riesenfortschritt für den Klimaschutz in Hamburg.» Die angedachte Umrüstung des Kraftwerks auf Gas wäre damit hinfällig. Der Standort sei ideal für innovative und klimafreundliche Energiepolitik, etwa zur Produktion von grünem Wasserstoff.

Vattenfall hat sich an einer Auktion der Bundesnetzagentur zur Stilllegung von Kraftwerkskapazitäten in Norddeutschland beteiligt. In einer ersten Runde hat die Bundesnetzagentur 4000 Megawatt Kraftwerkskapazität ausgeschrieben, die gegen eine Entschädigung stillgelegt werden sollen. Die Agentur will Anfang Dezember das Ergebnis der Ausschreibung bekannt geben.