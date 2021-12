Umweltsenator betont Hamburgs Vorreiterrolle bei Wärmewende

Jens Kerstan (Bündnis 90/Die Grünen) spricht. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Umweltsenator Jens Kerstan hat in der Bürgerschaft Hamburgs Vorreiterrolle bei der Wärmewende betont. Der Rest Deutschlands schaue auf Hamburg, «weil wir machen vor, wie die Wärmewende geht», sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in der Aktuellen Stunde. Thema der Debatte war die Nutzung industrieller Abwärme für die Fernwärme. Hintergrund ist ein jüngst geschlossener Vertrag der Stadt mit der Kupferhütte Aurubis, mit deren Abwärme ab 2024 rund 20.000 Haushalte versorgt werden sollen. «Das ist vorausschauende Industriepolitik, die Standorte sichert und Klimaschutz möglich macht», sagte Kerstan.

Die CDU warf dem rot-grünen Senat vor, sich für Selbstverständliches zu feiern. «Hamburg hätte dieses Vorhaben viel schneller starten müssen», sagte der Klima- und Energieexperte der Fraktion, Stephan Gamm. Was fehle, sei eine Vision. «Was passiert eigentlich mit der verfügbaren Wärme, wenn sie nicht gebraucht wird, zum Beispiel im Sommer?», fragte er.

Auch der Umweltexperte der Linksfraktion, Stephan Jersch, wollte wissen, warum die Verhandlungen mit Aurubis erst mehr als zwei Jahre nach Übernahme des Fernwärmenetzes durch die Stadt abgeschlossen wurden. «Die wirklichen Aufgaben in einem integrierten Wärmekonzept stehen noch vor Ihnen», sagte er.

Für die AfD kritisierte der Abgeordnete Thomas Reich, dass Subventionen für die Erneuerbaren die Energiepreise in die Höhe treiben würden.

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) erinnerte daran, dass sich die Hamburger Industrie schon früh freiwillig zu einer Co2-Reduktion verpflichtet habe. «Herr Kerstan hat den nächsten Schritt gemacht und hat mit Aurubis die Wärmewende eingeleitet.»

