Umweltschutz: Vereinbarung zur Öl- und Gasförderung kritisch

Hannover (dpa/lni) – In Trinkwasser-Schutzgebieten in Niedersachsen soll künftig nicht mehr nach Erdgas und Erdöl gebohrt werden dürfen. Darauf hat sich die Landesregierung mit der Industrie, den Sozialpartnern und den Wasserverbänden verständigt. Umweltschützer kritisierten die Vereinbarung am Montag allerdings als unzureichend.

Die Umweltschutzorganisation BUND monierte, es fehle ein konkretes Ausstiegsdatum. Beim Gewässerschutz seien außerdem nur freiwillige Schritte sowie Prüfungen und Beratungen beschlossen worden. Der BUND sei aus den Gesprächen ausgestiegen, als sich gezeigt habe, dass die Vereinbarung «nur auf unkonkrete Formulierungen zugunsten der Förderindustrie» hinauslaufe, erklärte Landesvize Axel Ebeler. Der SPD/CDU-Regierung warf er vor, es fehle ihr an Mut und Konsequenz.

