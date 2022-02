Umweltschützer sammeln Müll bei alternativer Kohltour

Ein Teilnehmer einer alternativen Kohltour des BUND legt ein altes Gerät in einen Bollerwagen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bremen (dpa/lni) – Bei einer Kohltour der etwas anderen Art haben Naturschützerinnen und Naturschützer des Umweltverbandes BUND am Bremer Osterdeich Abfall eingesammelt. «Wir sammeln den Müll ein, damit er nicht in die Weser und damit in die Meere gelangt», sagte Isabelle Maus vom Meeresschutzbüro des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Samstag.

Gleichzeitig sollten mit der Aktion auch andere Kohltour-Ausflügler, die in der Winterzeit an der Weser unterwegs sind, sensibilisiert werden, Müll mitzunehmen und nicht in der Landschaft liegen zu lassen. Rund 35 Freiwillige waren mit Bollerwagen, Gummihandschuhen und Müllsäcken unterwegs. Nach der Sammlung stand, wie bei einer Kohltour, ein Grünkohl-Essen an.

Neben massenweisen weggeworfenen Mund-Nasen-Masken, Kronkorken und Altglas fanden die Freiwilligen auch größeren Abfall wie einen alten DVD-Player und einen Stuhl. Bei der Aktion solle es auch um Spaß und gute Laune gehen, sagte Maus. Wie bei Kohltouren üblich wurden daher auch Spiele und Quizze veranstaltet.

Grünkohl gilt als niedersächsisches Kulturgut, vielerorts gehören sogenannte Kohltouren oder Kohlfahrten rund um das vitaminreiche Wintergemüse fest zur kalten Jahreszeit. Bei den Kohltouren ziehen Freunde, Bekannte oder Kolleginnen und Kollegen mit Bollerwagen los, trinken alkoholische Getränke und essen zum Abschluss Grünkohl. Die Kohlgänger sind daher oft mit Schnapsglas um den Hals anzutreffen und vergnügen sich bei Spielen wie Teebeutelweitwurf oder Boßeln.

Den Kohl gibt es in vielen Varianten – klassisch mit Pinkelwurst oder Kassler und Salzkartoffeln. Für die Freiwilligen der BUND-Aktion gab es zum Abschluss am Samstag ein veganes Grünkohlessen – mit Räuchertofu und veganer Pinkelgrütze.

