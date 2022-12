Umweltschützer protestieren gegen Ausbau von Südschnellweg

Hannover (dpa/lni) –

Vor geplanten Rodungen für den umstrittenen Ausbau des Südschnellwegs in Hannover haben Umweltschützer gegen das Vorhaben protestiert. Rund 150 Unterstützerinnen und Unterstützter hätten sich am Samstagmittag versammelt, sagte Julia Förster von der Initiative «Leinemasch bleibt». Eine Polizeisprecherin sprach von rund 70 Demonstrantinnen und Demonstranten. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften angerückt. Die Aktivisten sind gegen eine geplante Verbreiterung des Südschnellwegs, für die bereits ein Planfeststellungsbeschluss besteht – nicht aber gegen eine notwendige Sanierung. Die Leinemasch, durch die der Südschnellweg führt, ist ein beliebtes Naherholungsgebiet mit Badeseen.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hatte zuvor angekündigt, dass in der kommenden Woche mit bauvorbereitenden Arbeiten zwischen der Schützenallee und der Leinebrücke begonnen werden sollte. Der Südschnellweg soll deshalb von Sonntagmorgen an zwischen dem Landwehrkreisel und dem Seelhorster Kreuz in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

«Wir werden die Rodungen begleiten, dokumentieren und zeigen, dass wir das nicht gut finden», sagte Förster. Bei der Mahnwache am Samstag werde um die Bäume, die nun im östlichen Teil gerodet werden, getrauert. Die Zusage von Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) nach Gesprächen, dass für Bäume im westlichen Teil auf eine Rodung vorerst bis Oktober 2023 verzichtet werden soll, begrüßte Förster. Das sei ein «krasser Erfolg». Die Umweltaktivisten kündigten aber an, die Pläne weiter kritisch verfolgen zu wollen.

Der Südschnellweg (B3) ist laut Niedersächsischer Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr von großer Bedeutung für den Verkehr im Großraum Hannover. Die Straße soll langfristig ausgebaut werden, weil vier Brücken ohnehin erneuert werden müssen.