Umweltministerium in Kiel gegen dauerhafte Jagd von Nandus

Ein wildlebender Nandu rennt über einen Acker. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archiv

Kiel (dpa) – Das schleswig-holsteinische Umweltministerium sieht keine Notwendigkeit für die Freigabe der Jagd auf Nandus an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. «In Schleswig-Holstein ist es durch die Nandus in der Grenzregion bisher nicht zu großen Fraßschäden gekommen, die eine dauerhafte Jagd rechtfertigen», sagte Umwelt-Staatssekretärin Dorit Kuhnt der Deutschen Presse-Agentur. Wenn große wirtschaftliche Schäden vorlägen, sei aber ein vereinzelter Abschuss von Tieren möglich.

Das Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern will den flugunfähige Großvogel aus Südamerika, der im Nordwesten des Landes an der Grenze zu Schleswig-Holstein eine in der Vergangenheit stark gewachsene Population mit mehreren hundert Tieren gebildet hat, ins Jagdrecht aufnehmen. Dort sollen Jungtiere (Jährlinge) von Rhea americana künftig ganzjährig gejagt werden dürfen, ausgewachsene Hennen und Hähne ab einem Alter von zwei Jahren zwischen dem 1. November und dem 31. Januar. Der Verordnungsentwurf befindet sich laut Schweriner Umweltministeriums in der Verbandsanhörung.

Die Population am Ratzeburger See in Norddeutschland ist die einzige wildlebende in Europa. Sie besteht laut der Herbstzählung 2019 aus 456 Tieren und ging aus einigen wenigen Tieren hervor, die zwischen 1999 und 2001 aus einer Privathaltung entkommen waren. Die vermehrungsfreudigen Tiere fressen mit Vorliebe Raps und richten auf Feldern erhebliche Schäden an. Nandus haben in Europa keine natürlichen Feinde. Im vergangenen Jahr durften ortsansässige Landwirte 2019 erstmals 20 Alttiere schießen.

