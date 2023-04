Umweltminister will rasche Lösung für Endlager-Frage

Hannover (dpa/lni) –

Nach dem vollzogenen Atomausstieg in Deutschland tritt der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer (Grüne) für eine möglichst rasche Suche nach einem Endlager für Atommüll ein. «Wir brauchen ein sicheres Endlager, auch für den hoch radioaktiven Müll, der beim Rückbau der AKW anfällt – und das in absehbarer Zeit!», sagte Meyer nach Angaben seine Ministeriums in Hannover.

Am Dienstagabend diskutierte der Minister auf der fünften Veranstaltung des Niedersächsischen Begleitforums Endlagersuche. Es vereint Politik und Zivilgesellschaft, Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Kirchen.

Meyer wandte sich damit gegen veränderte Pläne der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Sie geht nach jüngsten Vorstellungen davon aus, dass die Suche nach dem Endlager mit der größtmöglichen Sicherheit nicht bis 2031 laufen wird, sondern bis 2046. Der Grünen-Politiker äußerte die Besorgnis, dass der Fonds von 24 Milliarden Euro der Atomindustrie nicht reichen werde, um die Kosten der Zwischenlagerung von Atommüll so lange zu finanzieren.