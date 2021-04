Umweltminister weiht Info-Säulen zum Wattenmeer ein

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) gibt ein Pressestatement. Foto: Axel Heimken/dpa

Büsum (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat am Donnerstag in Büsum im Kreis Dithmarschen eine Weltnaturerbe-Säule eingeweiht. Analog zu Litfaßsäulen mit Werbebotschaften zeigten die Info-Säulen Naturschutzbotschaften, sagte Albrecht. Vergleichbare Säulen sollen auch in Niedersachsen sowie in Dänemark und den Niederlanden aufgestellt werden.

Insgesamt 83 Säulen informieren den Angaben zufolge entlang der Schleswig-Holsteinischen Westküste über das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeere. 30 davon sind neu installiert und die älteren technisch überarbeitet worden. Ziel der Säulen sei es, die Menschen zum nachhaltigen Umgang mit der Natur anzuregen, sagte der Leiter des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Michael Kruse.

Die Gesamtkosten für die Erneuerung und den Neubau der Säulen betragen nach Angaben des Umweltministeriums 220 000 Euro. Davon stammen rund 165 000 Euro aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung. Die Nationalpark-Stiftung beteiligte sich mit 33 000 Euro an dem Projekt.

