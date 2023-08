Umweltminister: Transport von Autofrachter nach Eemshaven

Eemshaven (dpa) –

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer hat sich angesichts des Transportes des schwer beschädigten Autofrachters «Fremantle Highway» zum niederländischen Eemshaven erleichtert gezeigt. «Mit der Entscheidung endet hoffentlich die Zitterpartie und die Sorge, der Frachter könnte auseinanderbrechen oder sinken und doch noch zu einer Umweltkatastrophe in unserem unschätzbar wertvollen Wattenmeer führen», sagte der Grünen-Politiker in einer Mitteilung seines Ministeriums am Donnerstag. Meyer lobte, dass die niederländischen Behörden schnell entschieden hätten.

Am frühen Donnerstagmorgen war das Schiff von seinem bisherigen Ankerplatz vor der Wattenmeerinsel Schiermonnikoog abgefahren, es wird von zwei Booten geschleppt. An Bord kontrollieren Bergungsexperten die Stabilität des Schiffes. Der Verband soll gegen 13 Uhr bei der Emsmündung ankommen, teilte die niederländische Wasserbehörde am Donnerstag mit. Danach solle es noch zwei Stunden dauern, bis er angelegt habe. Der Hafen liegt an der Mündung der Ems, gegenüber auf der deutschen Seite liegt das ostfriesische Emden.

Laut Umweltminister Meyer ist Niedersachsen mit mehreren Schiffen zur Ölbekämpfung und zur Schlepphilfe während des Transportes in der Nähe der Insel Borkum und bei Emden in Bereitschaft.