Umweltminister stellt Pläne für Windenergie vor

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies stellt heute in Hannover seine Pläne für die Windenergie vor. Der SPD-Politiker hatte in den vergangenen Monaten mehrfach kritisiert, dass der Ausbau stark ins Stocken geraten sei. Sowohl an Land als auch an See müsse der Ausbau wieder an Fahrt aufnehmen, sagte er. Die Windenergie gilt als besonders umweltschonend und damit als wichtiger Baustein für die Erreichung der Klimaziele. Niedersachsen ist bundesweit Vorreiter mit mehr als 6400 Windrädern – nirgendwo in Deutschland stehen mehr.

Umweltministerium zur Windenergie