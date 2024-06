Umweltminister stellt «Masterplan Wasser» vor

Hannover (dpa/lni) –

Wie will Niedersachsens Landesregierung den Zugang zu Wasser als lebenswichtige Ressource vor dem Hintergrund des Klimawandels sichern? Pläne dafür stellt Umweltminister Christian Meyer um 13.00 Uhr in Hannover vor.

In einem «Masterplan Wasser» will das Land Handlungsgrundlagen festlegen, um zum Beispiel die Bildung von Grundwasser zu fördern, den Hochwasserschutz zu verbessern und intelligente Wassermanagementsysteme aufzubauen. An dem Prozess sollen auch Wasserversorger, Kommunen, Umweltverbände und die Landwirtschaft beteiligt werden.

Nach Angaben des Ministeriums sind die Folgen des Klimawandels in Niedersachsen bereits so spürbar wie nie zuvor: Einerseits nähmen Trockenheit und Dürrephasen zu, andererseits häuften sich auch Hochwasser- und Starkregenereignisse.