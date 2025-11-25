Umweltminister Meyer will Nachtfahrverbot für Mähroboter

Hannover (dpa/lni) –

Für einen besseren Schutz von Igeln fordert Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) ein Nachtfahrverbot für Mähroboter. «Der Igel und andere Kleinsäuger werden durch automatische Mähroboter grausam verstümmelt und verletzt», sagte Meyer im Gespräch mit der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung». Er begrüße Nachtfahrverbote in Kommunen, besser sei allerdings ein bundesweites Verbot.

«Niemand muss nachts und dann noch unkontrolliert Rasen mähen. Daher sollten entweder die Geräte Igel erkennen und schützen oder nachts ausgeschaltet bleiben», sagte der Minister. Mähroboter können Igel schwer verletzen oder sogar töten, etwa durch Schnittwunden, abgetrennte Gliedmaßen oder im schlimmsten Fall Enthauptung.

Die Zeitung beruft sich auf eine Studie des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, wonach allein zwischen Juni 2022 und September 2023 in Deutschland mindestens 370 Igel von Mährobotern angefahren und verletzt wurden.

Einem Bericht der Oldenburger «Nordwest-Zeitung» (NWZ) zufolge erhielt eine Petition für ein Nachtfahrverbot für Mähroboter mehr als 6.000 Unterschriften. Damit könnte die Forderung Thema für den Landtag werden.