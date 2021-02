Umweltminister Lies bei Diskussionsrunde zur Endlagersuche

Olaf Lies (SPD), Umweltminister von Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) nimmt heute an einer Diskussionsrunde zum «Zwischenbericht Teilgebiete» zur Atommüll-Endlagersuche teil. Mitte Februar nahm das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie eine erste Bewertung des von der Bundesgesellschaft für Endlagerung vorgelegten Zwischenberichts vor. In der öffentlichen Online-Diskussionsrunde geht es um die konkreten Inhalte des Zwischenberichts und um die Frage, was das für Niedersachsen und die von einem Endlagersuchprozess betroffenen Gebiete bedeutet.

Ende September hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung in dem Zwischenbericht mitgeteilt, dass große Teile Deutschlands für ein Atomendlager nach geologischen Kriterien grundsätzlich geeignet sind – der lange heftig umkämpfte Salzstock Gorleben aber war nicht darunter. Als Grund wurden geologische Mängel genannt.

