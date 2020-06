Umweltminister Albrecht erlebt Unterwasserwelt der Ostsee

Jan Philipp Albrecht (Bündnis90/Die Grünen), Umweltminister von Schleswig-Holstein, taucht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Eckernförde (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht hat sich bei einem Tauchgang vor Eckernförde über die Unterwasserwelt der Ostsee informiert. Er habe einen unglaublich vielfältigen Lebensraum erlebt, den man so von der Wasseroberfläche aus gar nicht erahnen könne, sagte der Grünen-Politiker am Montag nach dem Tauchgang auf Einladung des Umweltverbands BUND Schleswig-Holstein. «Wir wollten die Artenvielfalt zeigen», sagte Stefanie Sudhaus vom BUND. So gebe es direkt vor Eckernförde Seegraswiesen, die Kinderstube und Lebensraum vieler Tierarten seien. Und auch im so leblos aussehenden Sand tummelten sich viele Tiere. Bedroht ist die Ostsee unter anderem durch Überdüngung und den Eintrag von Müll. Auch die Munitionsaltlasten bergen Probleme.