Umweltgruppe blockiert Köhlbrand- und Lombardsbrücke

Hamburg (dpa/lno) – Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Dienstag die Hamburger Köhlbrandbrücke blockiert. Gut 30 Demonstranten stellten sich mit Transparenten auf eine Kreuzung auf der östlichen Seite und versperrten die Auffahrt in Richtung Waltershof/A7. Der Verkehr kam nach kurzer Zeit in beiden Fahrtrichtungen zum Erliegen.

Auf einem der Transparente hieß es: «Bitte entschuldigen Sie die Unterbrechung Ihrer Normalität, aber auch Ihre Existenz ist bedroht.» Die Umweltschützer fordern, dass Deutschland bis 2025 klimaneutral werden soll, wie eine Teilnehmerin der Blockade sagte.

An der Aktion beteiligten sich nach Angaben einer Polizeisprecherin bis zu 100 Personen. Die Demonstration sei nicht angemeldet. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Köhlbrandbrücke ist eine der wichtigsten Straßenverbindungen durch den Hamburger Hafen.

Rund 150 weitere Mitglieder der Gruppe veranstalteten eine weitere Demonstration an der Lombardsbrücke zwischen Binnen- und Außenalster. Jeweils etwa 50 Klimaschützer gingen immer wieder für fünf Minuten auf die Kreuzungen, um den Verkehr zu blockieren, wie die Polizeisprecherin sagte. Zwischendurch gebe es Performing-Aktionen. Diese Kundgebung mit insgesamt rund 150 Teilnehmern sei angemeldet gewesen.