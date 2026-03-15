Umweg nötig: Bremerhaven verpasst direkten Playoff-Einzug

Bremerhaven (dpa) –

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben die direkte Playoff-Qualifikation in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpasst. Der Tabellensiebte gewann zwar am letzten Hauptrunden-Spieltag mit 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) gegen den Aufsteiger Dresdner Eislöwen. Da die Eisbären Berlin aber parallel den EHC Red Bull München 5:1 besiegten, konnten die Bremerhavener den deutschen Meister nicht mehr von Platz sechs der Abschlusstabelle verdrängen.

Die Tore für die Pinguins schossen Ziga Jeglic (4. Minute), Nino Kinder (12.), Matthew Abt (24.), Alexander Friesen (27.), Ludwig Byström (32.) und Rayan Bettahar (51.).

Für Bremerhaven geht es bereits am Dienstagabend weiter: Dann trifft das Team von Trainer Alexander Sulzer im ersten von maximal drei Pre-Playoff-Spielen auf die Nürnberg Ice Tigers. Wer zwei Spiele gewinnt, erreicht das Playoff-Viertelfinale der DEL. Im zweiten Pre-Playoff-Duell spielen die Grizzlys Wolfsburg und die Schwenninger Wild Wings gegeneinander.