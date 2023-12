Umtauschfrist für Führerscheine läuft ab – Dutzende Anträge

Flensburg (dpa/lno) –

Die Führerscheinstellen in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins sind aktuell stark nachgefragt. Denn im Langzeitprojekt Führerscheinumtausch naht die nächste Frist: Auto- und Motorradfahrer einiger besonders geburtenstarker Jahrgänge, die noch einen Papierführerschein besitzen, müssen diesen auch in Schleswig-Holstein bis zum 19. Januar 2024 in ein neues EU-Dokument im Scheckkartenformat umgetauscht haben. Dies sorgt aktuell für ein erhöhtes Aufkommen an Anträgen auf Umtausch in den Führerschein-Behörden der Kreise und kreisfreien Städte, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Die zuständigen Behörden im Land erreichen derzeit Dutzende Anträge auf Umtausch. Die Tendenz ist demnach bis in den Januar hinein erfahrungsgemäß noch steigend, heißt es übereinstimmend aus den Kreishäusern und Rathäusern m Land.

Alle Menschen, die zwischen 1953 bis 1958 geboren wurden, mussten bis 19. Januar 2022 ihren Papierführerschein in einen EU-Kartenführerschein tauschen. Die Jahrgänge 1959 bis 1964 hatten eine Frist bis 19. Januar dieses Jahr. Bis zum 19. Januar 2024 werden die Jahrgänge 1965 bis 1970 zum Tausch verpflichtet.

Ob der Antrag persönlich, postalisch oder sogar digital abgegeben werden muss beziehungsweise kann, ist von Kreis zu Kreis unterschiedlich. Bis die Antragssteller ihren neuen Führerschein in den Händen halten können, vergeht allerdings eine Zeit. Die Bearbeitungsfristen für einen Umtausch liegen bei mehreren Wochen. Der Kreis Segeberg beispielsweise weist aber darauf hin, dass die Bearbeitungszeit – wenn der Umtauschantrag rechtzeitig gestellt wird – nur eine nachgeordnete Rolle spielt: Der alte Führerschein behalte bis zum Austausch gegen den neuen seine Gültigkeit.