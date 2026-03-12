Umstürzender Baum trifft fahrende Autos – drei Verletzte

Holzminden (dpa/lni) –

Ein nicht alltäglicher Unfall: In Holzminden hat ein umstürzender Baum zwei fahrende Autos getroffen. Am Mittwochabend hätten die beiden Fahrer, eine 24-Jährige und ein 38-Jähriger, sowie ein neun Jahre altes Kind im Auto des Mannes einen Schock erlitten, teilte die Polizei mit. Alle drei kamen ins Krankenhaus.

Nach den bisherigen Erkenntnissen versuchten die Fahrer noch auszuweichen, als sie den umstürzenden Baum bemerkten. Allerdings vergeblich – der Baum schlug auf den Autodächern und den Windschutzscheiben ein. Die Feuerwehr befreite die zerstörten Autos von dem Baum und zerteilte ihn. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.