Umsätze der Hamburger Industrie brechen ein

Die Sonne geht hinter den hochgeklappten Containerbrückenkränen, die normalerweise Schiffe entladen, im Hamburger Hafen unter. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Umsätze der Hamburger Industrie sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres stark zurückgegangen. Mit 31,0 Milliarden Euro lagen sie um 18,4 Prozent unter dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte das Statistik-Amt Nord am Donnerstag in Hamburg mit. Im zweiten Quartal, das besonders von der Corona-Krise betroffen war, lag der Rückgang sogar bei 31,6 Prozent. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Mineralölverarbeitung in normalen Zeiten allein die Hälfte der Hamburger Industrieumsätze ausmacht. Sie ging um 26,6 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro zurück, was auch auf sinkende Öl- und Produktpreise zurückzuführen ist.

Unter den übrigen großen Industriebranchen hatte der Maschinenbau mit einem Minus von 42,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro den größten Rückgang zu verzeichnen. Der sonstige Fahrzeugbau – dazu zählt auch die Luftfahrtindustrie mit Airbus und den Zulieferern – war um 18,9 Prozent rückläufig. Nur wenige Industriebranchen, etwas die Metallerzeugung, die Pharma- und die Chemieindustrie, waren noch leicht im Plus. Erfasst wurden die 218 Hamburger Industriebetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Handelskammer eine Umfrage veröffentlicht, nach der vier von zehn Hamburger Industrieunternehmen ihre Lage als schlecht bewerten. Die eingebrochenen Umsätze und die schwache Nachfrage würden zu Personalabbau führen und schränkten den Spielraum für Investitionen erheblich ein.

Mitteilung Statistik Nord