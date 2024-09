Umjubelte Premiere von Carl Orffs «Trionfi» an Staatsoper

Hamburg (dpa) –

Die Staatsoper Hamburg ist mit einer umjubelten Premiere von Carl Orffs «Trionfi»-Trilogie in die neue Saison gestartet. Das Premierenpublikum spendete am Abend langanhaltenden Applaus für die Inszenierung des katalanischen Regisseurs Calixto Bieito, der für seine sexuell aufgeladene Bildsprache bekannt ist und auch diesmal aus dem Vollen schöpfte – zumal «Trionfi» in lateinischer Sprache vor allem von der Liebe und anderen Sinnenfreuden erzählt. Besonders gefeiert wurden die Sänger und der Chor der Staatsoper Hamburg sowie der Chor Liatoshynski Capella Kyiv, die schauspielerisch viel leisten mussten, sowie das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter Leitung von Generalmusikdirektor Kent Nagano.

Die knapp dreistündige Inszenierung begann mit den schmal besetztem «Catulli Carmina», basierend auf Liebesgedichten des römischen Dichters Catull, die Carl Orff (1895-1982) einige Jahre nach den «Carmina Burana» komponierte. Es folgte «Trionfo di Afrodite» mit riesigem Orchester, das vor den Augen des Publikums auf die Bühne geschoben wurde und die Hochzeitsfeier der griechischen Liebesgöttin schildert. Die bildgewaltige «Carmina Burana», bei denen beide Chöre sowie der Kinder- und Jugendchor und der Hamburger Knabenchor auf der Bühne ein rauschendes Fest mit riesigen Weinbottichen und viel Theaterwein feierten, bildete den krönenden Abschluss des Abends.