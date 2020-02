Umgestürzte Bäume blockieren Bundesstraße im Harz

Ein Streifenwagen steht mit Blaulicht auf einer Landstraße. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Goslar (dpa/lni) – Vom heranziehenden Sturmtief «Sabine» umgerissene Bäume blockieren eine Bundesstraße im Harz. Die B498 sei zwischen Goslar/Oker und Clausthal/Altenau in beide Richtungen gesperrt worden, teilte die Polizei in Goslar am Sonntag per Twitter mit. Die Feuerwehren, Straßenmeistereien sowie der Landkreis seien im Einsatz. Im weiteren Verlauf wurde die B498 auch zwischen Altenau und Romkerhalle gesperrt. Auch aus den Orten Osterode und Herzberg wurden Sturmschäden und Behinderungen gemeldet.

Am Nachmittag werde der Sturm richtig in Fahrt kommen, warnte die Polizei. «Wer nicht unterwegs sein muss, bleibt am besten im Haus und macht es sich gemütlich», rieten die Beamten. «Für den Rest: Fahrt vorsichtig, umsichtig und beachtet die Sperrungen.»

Unterdessen mussten die Hilfsdienste auch in vielen anderen Landesteilen ausrücken. Meist ging es um umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten. Im gesamten Emsland liefen die Sturmeinsätze an, teilte die Feuerwehr mit.

Auch auf den Autobahnen in Niedersachsen kam es zu sturmbedingten Behinderungen. Auf der A28 zwischen Westerstede und Bad Zwischenahn stürzte ein Baum auf die Fahrbahn, wie die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen mitteilte. Auf der A30 zwischen Bad Bentheim und Schüttorf wehte ein Ast auf den linken Fahrstreifen.

