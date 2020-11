Umfrage: Studis kamen mit Digitalsemester recht gut zurecht

Hamburg (dpa/lno) – Die Mehrheit der Studierenden an der Universität Hamburg sind mit dem digitalen Sommersemester recht gut zurechtgekommen. Das geht aus einer Umfrage mit 6085 Studierenden hervor, die die Universität am Mittwoch veröffentlichte. Etwa jeder Dritte kam danach mit den veränderten Gegebenheiten eher schlecht zurecht. Das Krisenmanagement und die Gestaltung der Lehrveranstaltungen wurden von einer Mehrheit positiv beurteilt, ebenso das Informationsmanagement der Universität Hamburg sowie die verfügbare technische Infrastruktur.

Negativ bewertet wurde der Mangel an Kontakten zu anderen Studierenden. So gaben 76,6 Prozent der Befragten an, dass sich die Kontaktbeschränkungen deutlich negativ auf ihre Arbeits- und Leistungsfähigkeit ausgewirkt haben. Auch der Wegfall der Möglichkeit, den Campus als Arbeits- und Lernort zu nutzen, wirkte sich laut 62,1 Prozent der Studierenden negativ auf die Studienaktivitäten aus.

Bei einer Umfrage unter 471 Lehrenden gaben die Befragten an, aus dem Krisensemester viel gelernt zu haben: sowohl mit Blick auf die digitale Lehre als auch auf die Präsenzlehre. Ferner hätten sich die Lehrkräfte in der Pandemie auch Möglichkeiten erarbeitet, digitale Elemente in Präsenzveranstaltungen zu integrieren. Sobald diese wieder stattfinden können, ließe sich das neu erworbene Wissen anwenden.

PM der Universität