Umfrage soll über politische Stimmung Aufschluss geben

Hannover (dpa) – Rund ein Jahr vor der Landtagswahl in Niedersachsen soll eine umfangreiche Studie Aufschluss über die politische Stimmung im Land geben. Das Institut für Demoskopie in Allensbach stellt heute aktuelle Umfrageergebnisse vor. Im Auftrag der Drei Quellen Mediengruppe haben Meinungsforscher im September und Oktober mehr als 1100 Bürgerinnen und Bürger befragt – etwa dazu, wen sie wählen würden, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, oder wen sie sich als Ministerpräsidenten wünschen.

In ersten Umfrageergebnissen, die bereits am Dienstag veröffentlicht wurden, wurde deutlich, dass fast jeder Zweite (48 Prozent) die hohen Kosten für Miete oder Eigenheim als drängendstes Problem in der eigenen Region ansieht. Probleme beim Ausbau des Nahverkehrs kommen auf den gleichen Wert, die Ärzteversorgung auf dem Land (44 Prozent) ist ebenfalls für viele ein drängendes Problem. Knapp jeder Dritte sieht in den gestiegenen Lebenshaltungskosten eine starke Belastung.

Die Hälfte der Befragten machen sich den Angaben zufolge große Sorgen über die Folgen der Erderwärmung und damit einhergehende Klimaveränderungen.

