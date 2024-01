Umfrage sieht Mehrheit für Nationalpark Ostsee

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt spricht bei einer Pressekonferenz in Kiel. Axel Heimken/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die Pläne von Umweltminister Tobias Goldschmidt für einen Nationalpark Ostsee stoßen laut einer Umfrage im Auftrag des Naturschutzverbandes BUND in Schleswig-Holstein auf große Unterstützung. Wie die am Freitag vorgestellte Online-Befragung des Instituts Civey unter 1502 Norddeutschen ergab, halten 53,6 Prozent einen Meeres-Nationalpark für sinnvoll. 18,9 Prozent waren in der Frage unentschieden. Für nicht sinnvoll erachteten 27,5 Prozent die Pläne.

«So ein Nationalpark ist für uns schon lange überfällig», sagte der stellvertretende Landesvorsitzende des BUND, Jürgen Leicher. Die Lebensräume seien in keinem guten Zustand. «Ja, es gibt Schutzgebiete. Aber die wirken nicht.»

Im März 2023 hatte der Grünen-Politiker Goldschmidt einen sogenannten Konsultationsprozess über einen möglichen Nationalpark gestartet. Der Koalitionspartner CDU lehnt den Nationalpark ab. Die Union will den Zustand des Meeres stattdessen mit Hilfe von freiwilligen Vereinbarungen sowie Steinriffen und Seegraswiesen verbessern.