Umfrage sieht in Hamburg weiter Mehrheit für Rot-Grün

Rot-Grün kann ein Jahr nach der Bürgerschaftswahl weiter auf stabile Mehrheit bauen. (Archivbild) Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Hamburg (dpa/lno) –

Gut ein Jahr nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg sitzt Rot-Grün einer Umfrage zufolge weiter sicher im Sattel. Wäre am kommenden Sonntag Bürgerschaftswahl, könnten SPD und Grüne laut der Erhebung von Infratest dimap im Auftrag des NDR mit 50 Prozent Zustimmung rechnen.

Die SPD müsste im Vergleich zur Bürgerschaftswahl vom März vergangenen Jahres jedoch mit Verlusten in Höhe von 3,5 Prozentpunkten auf 30 Prozent rechnen. Die Grüne könnten demnach aber von 1,5 Prozentpunkten mehr und 20 Prozent ausgehen.

Die CDU verbliebe demnach nahezu unverändert bei 20 Prozent (2025: 19,8). Auch die Linke könnte sich der Umfrage zufolge leicht um 0,8 Prozentpunkte auf 12 Prozent verbessern, die AfD deutlich von 7,5 auf 10 Prozent.