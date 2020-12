Umfrage: Maritime Wirtschaft deutlich zuversichtlicher

Hamburg (dpa) – Nach dem coronabedingten Absturz der Konjunkturerwartungen in der maritimen Wirtschaft im Frühjahr herrscht nun wieder Zuversicht. Die Daten des Konjunkturbarometers für Schiffbau, Hafenwirtschaft und Schifffahrt in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein lägen zwar immer noch unter den Werten von 2019, seien aber deutlich besser als im Frühling, teilte die IHK Nord am Freitag in Hamburg in ihrer Herbstumfrage mit.

Am stärksten sei der Geschäftsklimaindex in der Schifffahrt gestiegen. Dort kletterte er den Angaben zufolge im Vergleich zur Frühjahrsumfrage um 67 Punkte auf 75,8 (Herbst 2019: 87,4), gefolgt von der Hafenwirtschaft, wo das Stimmungsbarometer um rund 36 Punkte auf 59,9 (Herbst 2019: 76,4) stieg. Und auch die Werften zeigten sich zuversichtlicher. Bei ihnen stieg das Konjunkturbarometer um rund 20 Punkte auf 59,2 (Herbst 2019: 123,7).

«Insgesamt ist die Schifffahrt bislang besser durch die Krise gekommen als noch im Frühjahr erwartet», sagte die IHK Nord-Vorsitzende Janina Marahrens-Hashagen. Allerdings betreffe dies nicht alle Bereiche. Während große Linienreeder wieder Gewinne erzielten, liege die Kreuzschifffahrt weitgehend am Boden. «Die allgemeine Warnung vor Kreuzfahrten auf der Webseite des Auswärtigen Amtes kommt einem faktischen Branchen-Lockdown gleich.» Das sollte neu bewertet werden, forderte Marahrens-Hashagen.

Bei den Werften klagen laut Umfrage vier von fünf Betrieben über große Probleme bei der Auslandsnachfrage. «Besonders der Kreuzfahrtschiffbau leidet unter der Krise», sagte Marahrens-Hashagen. Der Bund sollte deshalb nach Ansicht der IHK Nord das sogenannte Großbürgschaftsprogramm, also parallele Bund-Länder-Bürgschaften, uneingeschränkt auf den Schiffbau anwenden und auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Stützung einsetzen.

Trotz der steigenden Stimmung in den Häfen dürfe nicht vergessen werden, dass vor allem die großen deutschen Seehäfen in der Corona-Pandemie gegenüber der Konkurrenz aus Rotterdam und Antwerpen weiter ins Hintertreffen geraten seien, sagte Marahrens-Hashagen. «Positiv hervorzuheben ist, dass die Regionalhäfen sowie die Seehäfen der Ostsee von den Folgen der Pandemie weniger stark betroffen sind und fast durchgängig ihr Vorjahresergebnis im Gütertransport erreichen können.»