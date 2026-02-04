Umfrage: Knappe Mehrheit für Olympia-Bewerbung

Hamburg (dpa/lno) –

Olympia in Hamburg, ja oder nein? Wenn in Hamburg schon jetzt über eine Olympiabewerbung der Hansestadt abgestimmt würde, gäbe es einer repräsentativen Umfrage zufolge eine knappe Mehrheit für das Vorhaben. 50 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, dass Hamburg sich für Olympische Sommerspiele ab 2036 bewirbt, wie eine heute veröffentlichte repräsentative Online-Umfrage des Hamburger Wahlforschungs-Instituts Trend Research im Auftrag von Radio Hamburg zeigt. 41 Prozent lehnen eine Bewerbung demnach derzeit ab. 9 Prozent sind noch unentschlossen.

Altersunterschiede bei der Zustimmung

Besonders groß ist die Unterstützung bei den Jüngeren: In der Gruppe der 16- bis 29-Jährigen würden der Umfrage zufolge 64 Prozent für eine Bewerbung stimmen. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 66 Prozent. Mit zunehmendem Alter sinkt die Zustimmung. Bei den über 60-Jährigen liegt sie den Angaben zufolge nur noch bei 34 Prozent. Tendenziell befürworten demnach außerdem mehr Männer als Frauen eine Bewerbung.

Für die repräsentative Umfrage wurden 820 Hamburgerinnen und Hamburger ab 16 Jahren zwischen dem 15. und 21. Januar 2026 befragt.

Referendum über Olympia in Hamburg ist Ende Mai

Hamburgs Bürgerinnen und Bürger können am 31. Mai entscheiden, ob sie Olympische Spiele in der Hansestadt haben wollen oder nicht. In dem Bürgerschaftsreferendum zur Abstimmung gestellt werden soll der Satz: «Ich bin dafür, dass sich der Deutsche Olympische Sportbund mit der Freien und Hansestadt Hamburg als Austragungsort um die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele für die Jahre 2036, 2040 oder 2044 bewirbt.» Die Antwortmöglichkeiten sind «Ja» oder «Nein».